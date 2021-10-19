Риск смерти от «ковид» у больных беременных на 70% выше, чем у других женщин

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Беременные женщины имеют более высокий риск появления осложнений от коронавирусной инфекции COVID-19 по сравнению с небеременными. Они также чаще попадают в реанимацию и под аппарат искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщает во вторник Министерство здравоохранения, ссылаясь на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC).

Беременные женщины с симптоматическим течением COVID-19 имеют на 70% выше риск умереть в результате этой болезни, — цитирует CDC Минздрав.

«Ковид» во время беременности также связан с повышенной вероятностью преждевременных родов (рождение ребенка раньше 37-й недели) и госпитализацией новорожденных малышей в палату интенсивной терапии.

Польза вакцинации как для беременной, так и для ребенка гораздо большая, нежели потенциальные риски, — отметили в Минздраве.



Также там посоветовали беременным при выборе вакцин отдавать предпочтение иммунопрепаратам на платформе мРНК, то есть Comirnaty/Pfizer-BioNTech.