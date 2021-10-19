Затриманим за коментарі про вбивство КГБіста білорусам 20 днів не передають одяг

У Білорусі тривають масові репресії, фото: «Звязда»

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У Білорусі майже двом сотням затриманих у так званій «справі Зельцера» (людям, які залишали у соцмережах коментарі стосовно співробітника КДБ, застреленого наприкінці вересня програмістом Андрієм Зельцером, до квартири якого у Мінську увірвався силовик), вже понад 20 днів не передають посилок.

В результаті затримані весь цей час перебувають без зміни білизни та засобів гігієни, повідомляє видання «Наша ніва».

Зазначається, що майже всі затримані у цій справі утримуються у Жодзінській в’язниці № 8 (Мінська область). У цьому закладі з моменту їх туди переведення оголосили «карантин», через який затриманих обмежували у всьому.

За словами родичів затриманих, у цій в’язниці не передають жодних передач або листів політв’язням, а деяких з них навіть не допускають до адвокатів. За інформацією видання, це правило поширюється лише на тих, кого затримали у «справі Зельцера».

Родичі намагаються надіслати посилки в’язням, але невідомо, чи передадуть їх одразу чи лише після «карантину».

Фактично, усі фігуранти «справи Зельцера» вже три тижні сидять у тому одязі, в якому їх затримали, без засобів гігієни та теплого одягу. Родичі також не отримують відповідей на листи, вони навіть не знають, чи дають листи в’язням, — зазначає видання.

Зазначається, що точна дата закінчення «карантину» невідома.

Єдиний спосіб підтримати політв’язнів у цьому випадку — поповнити особистий рахунок ув’язненого у в’язниці, щоб він міг купити те, що потрібно, у місцевому магазині. Проте точно невідомо, чи працює магазин під час «карантину».

Джерело: «Наша ніва»