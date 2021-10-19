За “порєбріком пригорає” через запуск віртуального музею агресії РФ — УІНП

https://racurs.ua/ua/n161840-za-poriebrikom-prygoraie-cherez-zapusk-virtualnogo-muzeu-agresiyi-rf-uinp.html

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Віртуальний музей російської агресії — інтернет-портал, який містить інформацію про ключові події з початку окупації Криму в лютому 2014 року, 19 жовтня запрацював в Україні. Презентація онлайн-ресурсу відбулася в Мистецькому арсеналі Києва.

Очільник Українського інституту нацпам’яті Антон Дробович розповів, що наразі інтернет-портал інформує про конкретних осіб й основні сфери, на які вплинула окупація частини території України впродовж останніх сімох років. Надалі ресурс наповнюватимуть інформацією про розв’язування Кремлем війни на Сході України.

Міністр культури Олександр Ткаченко додав, що триваюча гібридна агресія РФ «заслуговує на те, щоб про неї знав увесь світ й пам’ятали наші діти та онуки».

Це вже — наша інколи скорботна, інколи переможна історія. Злочини РФ проти України мають бути зібрані, класифіковані. Їм має бути надана відповідна не лише карна, а й історична відповідальність… Цей проект збирає і наочно ілюструє факти порушень Росією територіальної цілісності нашої держави… Експозиція щодо злочинів у Криму — лише початок. Далі у планах — кейси з окупації Донбасу, — написав у Фейсбук Ткаченко.

Водночас голова УІНП Дробович додав, що «за порєбріком» буде сильно пригорати через реалізацію стратегічного проекту 2020−2021 року — Віртуального музею російської агресії.

Презентуємо саму платформу та перші 20 кейсів, які розкривають подробиці злочинних дій тимчасових російських окупантів в Криму. Доступ до правди англійською та українською мовами, чесна історія подій від 2014 року на базі офіційних документів, свідчень, матеріалів проваджень, звітів міжнародних та українських організацій. Широка тематика — від насильницьких зникнень до військових та екологічних злочинів, — пояснив Дробович.



Він запросив усіх переглядати портал і долучатися до його подальшого просування та наповнення.