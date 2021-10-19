За «поребриком пригорает» из-за запуска виртуального музея агрессии РФ - УИНП

https://racurs.ua/n161840-za-porebrikom-prigoraet-iz-za-zapuska-virtualnogo-muzeya-agressii-rf-uinp.html

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Виртуальный музей российской агрессии — интернет-портал, содержащий информацию о ключевых событиях с начала оккупации Крыма в феврале 2014 года, 19 октября заработал в Украине. Презентация онлайн-ресурса состоялась в Художественном арсенале Киева.

Глава Украинского института нацпамяти Антон Дробович рассказал, что сейчас интернет-портал информирует о конкретных лицах и основных сферах, на которые повлияла оккупация части территории Украины на протяжении последних семи лет. В дальнейшем ресурс наполнят информацией о развязывании Кремлем войны на Востоке Украины.

Министр культуры Александр Ткаченко добавил, что продолжающаяся гибридная агрессия РФ «заслуживает того, чтобы о ней знал весь мир и помнили наши дети и внуки».

Это уже — наша иногда скорбная, иногда победная история. Преступления РФ против Украины должны быть собраны, классифицированы. Им должна быть предоставлена соответствующая не только уголовная, но и историческая оценка… Этот проект собирает и наглядно иллюстрирует факты нарушений Россией территориальной целостности нашего государства… Экспозиция о преступлениях в Крыму — только начало. Далее в планах — кейсы об оккупации Донбасса, — написал в Фейсбуке Ткаченко.

Вместе с тем глава УИНП Дробович отметил, что «за поребриком» будет сильно пригорать из-за реализации стратегического проекта 2020−2021 года — Виртуального музея российской агрессии.

Представляем платформу и первые 20 кейсов, которые раскрывают подробности преступных действий временных российских оккупантов в Крыму. Доступ к правде на английском и украинском языках, честная история событий от 2014 года на базе официальных документов, свидетельств, материалов производств, отчетов международных и украинских организаций. Широкая тематика — от насильственных исчезновений до военных и экологических преступлений, — пояснил Дробович.



Он пригласил всех просматривать портал и участвовать в его дальнейшем продвижении и наполнении.