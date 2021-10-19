Instagram-блогер попала в скандал из-за анекдота о «бандеровцах»https://racurs.ua/n161839-instagram-bloger-popala-v-skandal-iz-za-anekdota-o-banderovcah.htmlРакурс
Блогера Юлия Привалова стала фигуранткой скандала, 17 октября опубликовав в соцсети Instagram анекдот о «бандеровцах» на Красной площади.
Анекдот был размещен в обсуждении опубликованного Приваловой фотоснимка, на котором она вместе с мужем запечатлена на Красной площади в Москве, сообщает «BBC Украина».
Такие действия Приваловой спровоцировали возмущение среди пользователей соцсетей. В результате, в частности, из онлайн-магазинов начали исчезать продукты ее торговой марки «здоровой пищи» Yaro (конфеты, печенье, соки, смузи и десерты).
На украинофобское поступок Приваловой уже отреагировали следующие компании:
- Rozetka полностью снесла ее товары ТМ Yaro;
- «Сильпо» убрали по доставке в Киеве также;
- в Winestore с сайта продукция исчезла;
- «Алло» не продает Yaro (пишут что нет в наличии);
- сеть кофеен «Идеалист» заявила, что прекращает продажу;
- в Rocket и Glovo также исчезли товары и доставка из заведений Yaro (но это может быть временным явлением/или обусловлено загруженностью), сами компании никак инцидент не комментировали.
В настоящее время скандального сообщения в аккаунте Приваловой уже нет. Она извинилась за анекдот и утверждает, что все произошло «из-за вырваной из контекста ситуации».
Что касается анекдота, то я не преследовала цели оскорбить ним любого. Я приношу искренние извинения, если это возмутило чьи-то чувства, — извинилась она в новом сообщении в Instagram.
В аккаунте Yaro также появилось заявление о том, что идея компании изначально была украинской.
Представление о антипатриотичности компании YARO абсолютно ошибочны. Мы желаем Украине цветущий процветания и надеемся и в дальнейшем будем делать свой посильный вклад в ее развитие. Мы любим Украину, — говорится в заявлении.
Источник: «BBC Украина»