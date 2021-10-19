Instagram-блогер попала в скандал из-за анекдота о «бандеровцах»

Юлия Привалова, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n161839-instagram-bloger-popala-v-skandal-iz-za-anekdota-o-banderovcah.html

Ракурс

Блогера Юлия Привалова стала фигуранткой скандала, 17 октября опубликовав в соцсети Instagram анекдот о «бандеровцах» на Красной площади.

Анекдот был размещен в обсуждении опубликованного Приваловой фотоснимка, на котором она вместе с мужем запечатлена на Красной площади в Москве, сообщает «BBC Украина».

Такие действия Приваловой спровоцировали возмущение среди пользователей соцсетей. В результате, в частности, из онлайн-магазинов начали исчезать продукты ее торговой марки «здоровой пищи» Yaro (конфеты, печенье, соки, смузи и десерты).

На украинофобское поступок Приваловой уже отреагировали следующие компании:

Rozetka полностью снесла ее товары ТМ Yaro;

«Сильпо» убрали по доставке в Киеве также;

в Winestore с сайта продукция исчезла;

«Алло» не продает Yaro (пишут что нет в наличии);

сеть кофеен «Идеалист» заявила, что прекращает продажу;

в Rocket и Glovo также исчезли товары и доставка из заведений Yaro (но это может быть временным явлением/или обусловлено загруженностью), сами компании никак инцидент не комментировали.

В настоящее время скандального сообщения в аккаунте Приваловой уже нет. Она извинилась за анекдот и утверждает, что все произошло «из-за вырваной из контекста ситуации».

Что касается анекдота, то я не преследовала цели оскорбить ним любого. Я приношу искренние извинения, если это возмутило чьи-то чувства, — извинилась она в новом сообщении в Instagram.

В аккаунте Yaro также появилось заявление о том, что идея компании изначально была украинской.

Представление о антипатриотичности компании YARO абсолютно ошибочны. Мы желаем Украине цветущий процветания и надеемся и в дальнейшем будем делать свой посильный вклад в ее развитие. Мы любим Украину, — говорится в заявлении.

Источник: «BBC Украина»