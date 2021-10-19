Новая сверхзаразная форма COVID-19 появилась в Великобритании. Фото: Istock

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Коронавирус в Великобритании снова распространяется — ученые обнаружили новую сверхзаразную версию инфекции — AY.4.2.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на ученого Института Уэллкома Сэнгера в Кембридже Джеффри Барретта и директора Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу.

Новый вид коронавируса является вариацией «Дельты», однако обладает большей заразностью. Он заразнее как минимум на 10−15%. Сообщается, что AY.4.2 может оказаться самой заразной версией коронавируса, выявленной с начала пандемии.

В то же время специалист подчеркнул, что пока новая вариация фиксируется только на территории Великобритании — на нее приходится около 10% всех случаев заражения в стране. Он добавил, что распространение новой формы может быть просто «случайным демографическим событием».

В свою очередь Баррет заявил, что, несмотря на более высокую заразность AY.4.2, наблюдаемый рост заболеваемости в Великобритании связан с тем, что жители пренебрегают мерами профилактики, а не с появлением новой вариации вируса.

Профессор клинической микробиологии Кембриджского университета Рави Гупта подчеркнул, что AY.4.2 едва ли будет способствовать распространению коронавируса столь же значительно, сколь это сделали ранее «британский» и «индийский» штаммы.

Напомним, ранее мы сообщали, что эпидемия коронавируса продолжает уносить жизни украинцев. По разным сценариям экспертов Киевской школы экономики, количество умерших от COVID-19 может составлять от 68 до 92 тыс.

Источник: Financial Times