В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n161829-esche-odin-preparat-ot-koronavirusa-okazalsya-neeffektivnym-detali.html

Ракурс

Эпидемия коронавирусной болезни COVID-19 продолжается уже почти два года. Медики постепенно накапливают данные о медпрепаратах, которые используются для лечения больных COVID-19, части из которых не демонстрируют достаточной эффективности.

Так, интерферон бета-1а оказался неэффективным в лечении взрослых с ковидной пневмонией. К такому выводу пришли медики на третьей фазе клинических испытаний этого противовирусного препарата, сообщает издание The Lancet.

Проведенные ранее небольшие исследования якобы подтверждали, что инъекции этого препарата должны помогать больным коронавирусом, однако масштабное исследование Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США это опровергло.

В исследовании приняли участие в целом 969 взрослых больных в 63 центрах США, Японии, Мексики, Сингапура и Южной Кореи.

Участников исследования случайным образом разделили на две равные подгруппы:

одной давали интерферон бета-1а с ремдесивиром;

другой группе давали плацебо с ремдесивиром.

Исследование показало, что добавление в протокол интерферона бета-1a не связано с клинической пользой по сравнению с одним только ремдесивиром. Время до выздоровления в обеих группах было в среднем одинаковым.

Более того, среди участников, которым требовался высокопоточный кислород, применение интерферона бета-1a сопровождалось более высокой частотой серьезных побочных эффектов, особенно в отношении дыхания.

По мнению ученых, этот препарат мог усиливать воспаление, что приводило к более тяжелому течению заболевания. С другой стороны, отмечают исследователи, такой результат мог быть и следствием начального дисбаланса между обеими группами испытуемых.

Источник: The Lancet