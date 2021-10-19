Закон о НАБУ изменили в соответствии с требованиями КСУ - как будут выбирать директора

https://racurs.ua/n161824-zakon-o-nabu-izmenili-pod-trebovaniya-ksu-kak-budut-vybirat-direktora.html

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Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 5459−1, который призван привести статус Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в соответствие с требованиями Конституции Украины.

За решение изменить статус НАБУ в сессионном зале нашлось 304 голоса нардепов.

Проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украин» определяет правила для конкурса на нового директора бюро.

В апреле 2022 года завершится срок полномочий действующего директора НАБУ Артема Сытника. Чтобы выбрать нового незаангажированного руководителя, Комитет Верховной Рады по антикоррупционной политике добавил финальную таблицу поправок, предусматривающих определенные изменения:

конкурсная комиссия будет подавать на рассмотрение правительства трех кандидатов на должность директора НАБУ вместо двух. В то же время отсутствуют критерии для определения руководителя;

действующий директор сможет выполнять свои полномочия до конца их срока, а после его завершения обязанности перейдут к первому заместителю Сытника. Таким образом НАБУ не останется без главы в случае затягивания конкурса.

Европейский Союз 19 октября призвал Раду принять поправки в закон о Национальном антикоррупционном бюро. Об этом сообщает представительство ЕС в Украине.

Это будет гарантировать независимость и эффективность Национального антикоррупционного бюро, ключевого для достижения ощутимых результатов в противодействии коррупции высокого уровня, — говорится в заявлении.

В первом чтении Рада приняла этот закон 21 мая.

Документ предусматривает, что НАБУ станет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом. То есть формально оно будет подчинено Кабмина, но закон сделает невозможным любое вмешательство правительства в деятельность бюро.

В комиссии по избранию нового директора НАБУ будет шесть членов, которых назначает Кабмин. Однако трое из них должны быть международными представителями. Именно эта комиссия должна выбрать кандидатов на пост главы НАБУ, одного из которых назначает Кабмин.

28 августа 2020 года КСУ признал неконституционным назначение Сытника директором НАБУ в 2015 году. Суд тогда решил, что президент Петр Порошенко превысил свои полномочия, ведь по Конституции назначение директора НАБУ в его полномочия не входило.

Конституционный суд отметил, что у Нацбюро есть признаки исполнительной власти, а высшим органом в системе исполнительной власти является Кабинет министров.

Создание Национального антикоррупционного бюро было одним из ключевых требований ЕС в рамках выполнения Плана действий по визовой либерализации и дальнейшему вступлению Украины в ЕС.