Закон про НАБУ змінили відповідно до вимог КСУ - як обиратимуть директора, фото - 24 канал

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Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект № 5459−1, який покликаний привести статус Національного антикорупційного бюро (НАБУ) у відповідність до вимог Конституції України.

За рішення змінити статус НАБУ у сесійній залі знайшлося 304 голоси нардепів.

Проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції Україн» визначає правила для конкурсу на нового директора бюро.

У квітні 2022 року завершиться строк повноважень чинного директора НАБУ Артема Ситника. Щоб обрати нового незаангажованого очільника, Комітет Верховної Ради з антикорупційної політики додав фінальну таблицю правок, які передбачали певні зміни:

конкурсна комісія подаватиме на розгляд уряду трьох кандидатів на посаду директора НАБУ замість двох. Водночас відсутні критерії для визначення керівника;

чинний директор зможе виконувати свої повноваження до кінця їхнього строку, а після його завершення обов’язки перейдуть до першого заступника Ситника. Таким чином НАБУ не залишиться без очільника у разі затягування конкурсу.

Європейський Союз 19 жовтня закликав Раду ухвалити поправки до закону про Національне антикорупційне бюро. Про це повідомляє представництво ЄС в Україні.

Це гарантуватиме незалежність і ефективність Національного антикорупційного бюро, ключового для досягнення відчутних результатів у протидії корупції високого рівня, — йдеться у заяві.

У першому читанні Рада ухвалила цей закон 21 травня.

Документ передбачає, що НАБУ стане центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом. Тобто формальне воно буде підпорядковане Кабміну, але закон унеможливить будь-яке втручання уряду в діяльність бюро.

У комісії з обрання нового директора НАБУ буде шестеро членів, яких призначає Кабмін. Однак троє із них мають бути міжнародними представниками. Саме ця комісія має обрати кандидатів на посаду голови НАБУ, одного з яких призначає Кабмін.

28 серпня 2020 року КСУ визнав неконституційним призначення Ситника директором НАБУ у 2015 році. Суд тоді вирішив, що президент Петро Порошенко перевищив свої повноваження, адже за Конституцією призначення директора НАБУ до його повноважень не входило.

Конституційний суд зазначив, що Нацбюро має ознаки виконавчої влади, а вищим органом у системі виконавчої влади є Кабінет міністрів.

Створення Національного антикорупційного бюро було однією з ключових вимог ЄС в рамках виконання Плану дій щодо візової лібералізації та подальшого вступу України до ЄС.