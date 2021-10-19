Кейт Миддлтон поразила изысканным красным нарядом

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Кейт Миддлтон, супруга британского принца Уильяма, посетила благотворительную акцию в Лондоне по повышению осведомленности общества о наркозависимости в изысканном красном наряде. Герцогиня Кембриджская выступила с докладом о зависимости в рамках мероприятия, которое проводила благотворительная организация «Форвард Траст» и теледует Ant & Dec в целях борьбы с негативным влиянием алкоголя и наркотиков.

В своей речи Кейт Миддлтон сказала, что «любой» может стать наркоманом и призвала к большему пониманию тех, кто борется с зависимостью.

Зависимость — это не выбор. Никто не хочет стать наркоманом. Но это может случиться с каждым из нас. Никто из нас не застрахован… Тем не менее, это крайне редко обсуждается как серьезное психическое заболевание. И мы редко тратим время, чтобы раскрыть и полностью понять его фундаментальные причины, — цитирует Кейт издание Daily Mail.

39-летняя герцогиня Кембриджская появилась на мероприятии в красной плиссированной юбке и приталенном гольфе. Образ жены принца Уильяма дополнили туфли-лодочки от Ralph Lauren и микро-сумка за 295 фунтов стерлингов от DeMellier.

Благотворительная акция состоялась в штаб-квартире независимой общественно-благотворительной организации Великобритании BAFTA на Пикадилли.

Источник: Daily Mail.