Кейт Міддлтон приголомшила вишуканим червоним вбранням

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Ракурс

Кейт Міддлтон, дружина британського принца Вільяма, завітала на благодійну акцію у Лондоні щодо підвищення обізнаності суспільства про наркозалежність у вишуканому червоному вбранні. Герцогиня Кембриджська виступила з доповіддю про залежність в рамках заходу, який проводила благодійна організація «Форвард Траст» та теледует Ant & Dec з метою боротьби зі згубним впливом алкоголю та наркотиків.

У своїй промові Кейт Міддлтон сказала, що «будь-хто» може стати наркоманом і закликала до більшого розуміння тих, хто бореться із залежністю.

Залежність — це не вибір. Ніхто не хоче стати наркоманом. Але це може трапитися з кожним із нас. Ніхто з нас не застрахований… Тим не менш, це вкрай рідко обговорюється як серйозне психічне захворювання. І ми рідко витрачаємо час, щоб розкрити і повністю зрозуміти його фундаментальні причини, — цитує Кейт видання Daily Mail.

39-річна герцогиня Кембриджська з’явилася на заході у червоній спідниці у складку та приталеному гольфі. Образ дружини принца Вільяма доповнили туфлі-човники від Ralph Lauren і мікро-сумка за 295 фунтів стерлінгів від DeMellier.

Благодійна акція відбулася у штаб-квартирі незалежної громадсько-благодійної організації Великої Британії BAFTA на Пікаділлі.

Джерело: Daily Mail.