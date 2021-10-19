РФ відповість за все, Україна сама вирішить щодо НАТО - глава Пентагону у Києві, фото - Міноборони

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Очільник Пентагону 19 жовтня працює в Києві. Сьогодні розпочався робочий візит делегації оборонного відомства Сполучених Штатів Америки на чолі з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

З Остіном зустрівся міністр оборони України Андрій Таран. У Залі пам’яті захисників України іноземна делегація вшанувала українських воїнів, які ціною власного життя виборювали волю і незалежність України.

Також Таран й Остін поклали квіти до стели з Дзвоном пам’яті, повідомляє прес-служба Міноборони.

Остін на брифінгу заявив, що винуватцем збройного конфлікту на Донбасі є Росія. Він закликав РФ негайно зупинити війну на сході, а також засудив окупацію Кримського півострова.

Давайте чітко говорити, що Росія почала цю війну, і Росія є тим каменем, який перешкоджає мирному врегулюванню. Вони почали порушувати територіальну цілісність і суверенітет України, — повідомив очільник Пентагону.

Остін також прокоментував заяву РФ про вступ України в НАТО. За його словами, Україна сама приймає рішення, а США продовжують підтримувати Україну.

Жодна третя країна не має вето на вступ до НАТО. Україна має право вирішувати свою зовнішню політику без зовнішнього втручання. Наша підтримка українського суверенітету є непохильною і ми будемо продовжувати працювати разом, — заявив Остін.



Нагадаємо, що у Кремлі вважають: вступ України до Альянсу виходить за «червоні лінії» національних інтересів Росії.