Меч хрестоносців. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n161826-starodavniy-mech-hrestonoscya-vyyavyly-v-izrayili-na-dni-morya-foto-video.html

Ракурс

Стародавній залізний меч лицаря-хрестоносця знайшли на території Ізраїлю.

Клинок випадково знайшов аквалангіст, який 16 жовтня пірнав в Середземному морі недалеко від міста Хайфа. Чоловік помітив на дні стародавні артефакти — якоря, глиняний посуд і залізний меч, покритий морськими організмами. Дайвер зумів підняти артефакт на поверхню і повідомив про знахідку місцеву владу. Про це повідомляє Israel21c.

Представники управління старожитностей Ізраїлю зазначили, що бухта, де був знайдений меч, служила тимчасовим укриттям для кораблів протягом 4 тис. років. Директор відділу морської археології Кобі Шарвіт не виключає, що цю бухту використовували й за часів хрестових походів.

Стародавній артефакт передали Департаменту національних скарбів. Аквалангісту, який знайшов меч, вручили грамоту. Знахідку спочатку очистять, а потім відправлять на загальний огляд. Довжина леза становить 1 м, а рукояті — 30 см.

Зазначається, що археологи спостерігають цим місцем на узбережжі Кармеля з моменту попереднього відкриття в червні 2021 року. Однак виявити нові знахідки досить важко, оскільки предмети з’являються і зникають разом з хиткими пісками.

Нагадаємо, у серпні на Тернопільщині знайшли унікальний меч північноіталійської роботи. Клинок належав дружині короля Сигізмунда I Старого — короля польського і Великого князя Литовського Боні Марії Сфорці.

Джерело: Israel21c