Меч крестоносцев. Фото: Reuters

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Ракурс

Древний железный меч рыцаря-крестоносца нашли на территории Израиля.

Клинок случайно нашел аквалангист, который 16 октября нырял в Средиземном море недалеко от города Хайфа. Мужчина заметил на дне древние артефакты — якоря, глиняную посуду и железный меч, покрытый морскими организмами. Дайвер сумел поднять артефакт на поверхность и сообщил о находке местным властям. Об этом сообщает Israel21c.

Представители управления древностей Израиля отметили, что бухта, где был найден меч, служила временным укрытием для кораблей в течение 4 тыс. лет. Директор отдела морской археологии Коби Шарвит не исключает, что эту бухту использовали и во времена крестовых походов.

Древний артефакт передали Департаменту национальных сокровищ. Аквалангисту, нашедшему меч, вручили грамоту. Находку сначала очистят, а потом отправят на всеобщее обозрение. Длина лезвия составляет 1 м, а рукояти — 30 см.

Отмечается, что археологи наблюдают этим местом на побережье Кармеля с момента предыдущего открытия в июне 2021 года. Однако выявить новые находки довольно трудно, поскольку предметы появляются и исчезают вместе с зыбкими песками.

Напомним, в августе на Тернопольщине нашли уникальный меч североитальянской работы. Клинок принадлежал жене короля Сигизмунда I старика-короля польского и Великого князя Литовского Боне Марие Сфорце.

Источник: Israel21c