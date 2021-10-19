Соседи Украины заявили о рекордных показателях COVID-19

В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n161825-sosedi-ukrainy-zayavili-o-rekordnyh-pokazatelyah-covid-19.html

Ракурс

Пандемия коронавируса продолжает устанавливать печальные рекорды в мире.

Рекорд по смертности по результатам прошлых суток, 18 октября, обновила не только Украина. Так, в России за сутки зафиксировали еще 1 тыс. 15 летальных случаев среди больных коронавирусной болезнью COVID-19, сообщает агентство «Интерфакс».

Предыдущий рекорд — 1 тыс. 2 больных — был зафиксирован в РФ 16 октября.

Общее официальное число жертв COVID-19 в России достигло показателя 225 тыс. 325 человек.

Всего в РФ за сутки обнаружили еще 33 тыс. 740 случаев COVID-19, что на 585 меньше, чем рекорд, установленный 18 октября, когда был зафиксирован максимальный показатель за все время пандемии — 34 тыс. 325 больных.

В Польше обнаружили рекордное количество случаев коронавируса и смертей среди больных с мая этого года, сообщает издание rmf24.

За прошедшие сутки, 18 октября, зафиксировано 3 тыс. 931 новый случай инфицирования, что является наибольшим показателем с 12 мая — времени разгара третьей волны пандемии. Умерли за сутки 64 больных, из них 49 имели сопутствующие болезни.

Напомним, по оценкам экспертов, в Украине до конца года количество жертв коронавируса может достичь 92 тыс. человек.

Источник: «Интерфакс», rmf24