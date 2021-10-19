Новый рекорд смертей от COVID-19 за сутки зафиксировали в Украине

Коронавирус в Украине. Фото: Больница скорой помощи Львова

https://racurs.ua/n161797-novyy-rekord-smertey-ot-covid-19-za-sutki-zafiksirovali-v-ukraine.html

Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает бить печальные рекорды.

За сутки в Украине зафиксировали 15 тыс. 579 новых подтвержденных случаев COVID-19. Среди больных аж 1 тыс. 309 детей и 282 медицинских работников. В больницы попали 2 тыс. 852 человека, а выздоровели 7 тыс. 776 больных. Больше всего новых случаев заражений за сутки в Одесской, Харьковской, Запорожской областях, Киеве. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Смертельных случаев от «ковида» за сутки — новый рекорд. За 18 октября умерли 538 человек, а ранее максимум смертей за сутки составлял 481 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 млн 660 тыс. 273 человека, а выздоровели 2 млн 337 тыс. 194 больных. Умерли от коронавируса 61 тыс. 368 человек.

В Минздраве сообщили, что с начала вакцинальной кампании в Украине сделали 14 млн 635 тыс. 480 прививок. Первую дозу получили 8 млн 65 тыс. 760 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы 6 млн 573 тыс. 564 лица. Медики заявляют, что 95% госпитализированных с коронавирусом на прошлой неделе не были вакцинированы.

Напомним, главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что следующие несколько недель станут критическими для осенней волны коронавируса. Наибольшая нагрузка на систему здравоохранения ожидается в конце октября и к середине ноября с постепенным спадом до конца года и в первом квартале 2022 года.