ДТП произошло на Харьковщине. Фото: полиция

https://racurs.ua/n161796-gruzovik-stolknulsya-s-avtobusom-na-harkovschine-est-pogibshie.html

Ракурс

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Харьковской области.

Сегодня, 19 октября, микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем на трассе «Харьков-Симферополь». Произошла авария вблизи села Копанки Красноградского района. В результате аварии три человека погибли, еще три — госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС отметили, что водитель микроавтобуса допустил столкновение с грузовым автомобилем. Для деблокирования тел погибших и пострадавших привлекались пять спасателей и одна единица техники.

Напомним, 16 октября в Днепропетровской области в поселке Подлужье Каменского района автомобиль скорой медицинской помощи столкнулся с маршрутным микроавтобусом. В результате столкновения маршрутка, в которой в то время находились 11 человек, съехала в кювет и перевернулась на бок.