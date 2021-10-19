ДТП сталася на Харківщині. Фото: поліція

https://racurs.ua/ua/n161796-vantajivka-zishtovhnulasya-z-avtobusom-na-harkivschyni-ie-zagybli.html

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Дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками сталася у Харківській області.

Сьогодні, 19 жовтня, мікроавтобус зіштовхнувся з вантажним автомобілем на трасі «Харків-Сімферополь». Сталася аварія поблизу села Копанки Красноградського району. Внаслідок аварії троє людей загинули, ще троє — госпіталізовані в стані середнього ступеня тяжкості. Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС зазначили, що водій мікроавтобусу допустив зіткнення з вантажним автомобілем. Для деблокування тіл загиблих та постраждалих залучалися п’ятеро рятувальників та одна одиниця техніки.

Нагадаємо, 16 жовтня в Дніпропетровській області в селищі Підлужжя Кам’янського району автомобіль екстреної медичної допомоги зіткнувся з маршрутним мікроавтобусом. Внаслідок зіткнення маршрутка, в якій у той час перебували 11 людей, з’їхала в кювет та перекинулася на бік.