Наслідки ДТП зі швидкою на Дніпропетровщині, фото: ДСНС

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На Одещині автомобіль швидкої допомоги збила людину на «зебрі».

Інцидент стався вчора, 16 жовтня, близько 21.30 у селі Маяки, повідомляє видання «Думская».

Зазначається, що в постраждалого — 18-річного юнака — закрита черепно-мозкова травма та струс мозку, його госпіталізували до обласної лікарні.

Обставини ДТП встановлює поліція.

Ще одна ДТП зі «швидкою» сталася 16 жовтня на Дніпропетровщині в селищі Підлужжя Кам’янського району — там автомобіль екстреної медичної допомоги зіткнувся з маршрутним мікроавтобусом.

Повідомлення про інцидент надійшло до рятувальників о 19.49, повідомляє прес-служба ДСНС.

В результаті зіткнення маршрутка, в якій у той час перебували 11 людей, з’їхала в кювет та перекинулася на бік.

Постраждали шестеро пасажирів маршрутного таксі:

трьох жінок (2000, 1996, 1967 років народження) та двох чоловіків 1983 року народження госпіталізували для подальшого обстеження — попередньо, у них травми легкої ступені тяжкості (забої різних частин тіла);

ще одна постраждала, жінка 2000 року народження, від госпіталізації відмовилась.

У «швидкій» в момент зіткнення перебували троє медиків.

Обставини інциденту встановлюють правоохоронці.

Джерело: «Думская», прес-служба ДСНС