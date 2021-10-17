Арахамія записав відео на підтримку Саакашвілі

Давид Арахамія, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n161714-arahamiya-zapysav-video-na-pidtrymku-saakashvili.html

Ракурс

Давид Арахамія, очільник парламентської фракції «Слуга народу», записав відео на підтримку ув’язненого у Грузії екс-президента цієї країни, а нині голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України, Михайла Саакашвілі.

Відеозапис опублікований на сторінці Саакашвілі у соціальній мережі Фейсбук.

На відео можна побачити Арахамію у футболці з надписом «Free Misha» («Звільніть Мішу»).

Слова Арахамії супроводжуються субтитрами грузинською мовою.

«Я записую сьогодні це відео, для того, щоб підтримати голову Ради реформ при президентові України Михайла Саакашвілі, — зазначає Арахамія на відео. — Ми вимагаємо, щоб Михайла Нікалозовича негайно звільнили».

За словами Арахамії, він нещодавно був у Грузії та бачив споруджені при Саакашвілі об'єкти капітального будівництва і його досягнення.

Михайло дійсно реформатор, просуває дуже багато реформаторських ідей і тут в Україні, — наголосив Арахамія. — Михайло, Україна з вами, ви нам потрібні, чекаємо на вас вдома.



Нагадаємо, нардеп від «Слуги народу» Єлизавета Ясько нещодавно заявила, що Саакашвілі, який відмовляється припиняти голодування у в’язниці, невдовзі можуть госпіталізувати.