Арахамия записал видео в поддержку Саакашвили

Давид Арахамия, скриншот видео

https://racurs.ua/n161714-arahamiya-zapisal-video-v-podderjku-saakashvili.html

Ракурс

Давид Арахамия, глава парламентской фракции «Слуга народа», записал видео в поддержку заключенного в Грузии экс-президента этой страны, а ныне главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, Михаила Саакашвили.

Видеозапись опубликована на странице Саакашвили в социальной сети Фейсбук.

На видео можно увидеть Арахамию в футболке с надписью «Free Misha» («Освободите Мишу»).

Слова Арахамии сопровождаются субтитрами на грузинском языке.

Я записываю сегодня это видео, для того, чтобы поддержать главу Совета реформ при президенте Украины Михаила Саакашвили, — отмечает Арахамия на видео. — Мы требуем, чтобы Михаила Никалозовича немедленно освободили.

По словам Арахамии, он недавно был в Грузии и видел построенные при Саакашвили объекты капитального строительства и его достижения.

Михаил действительно реформатор, продвигает очень много реформаторских идей и здесь в Украине, — отметил Арахамия. — Михаил, Украина с вами, вы нам нужны, ждем вас дома.



Напомним, нардеп от «Слуги народа» Елизавета Ясько недавно заявила, что Саакашвили, который отказывается прекращать голодовку в тюрьме, вскоре могут госпитализировать.