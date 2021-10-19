Неизвестную ракету испытала Северная Корея. Фото: ТАСС

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Испытания неизвестного снаряда провела Северная Корея.

В Объединенном комитете начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи отметили, что был произведен запуск одной неизвестной ракеты. Впоследствии военные подтвердили, что недалеко от города Синпхо в провинции Хамген-Намдо, расположенного на побережье Японского моря, была запущена баллистическая ракета. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Береговая охрана Японии также предположила, что была запущена баллистическая ракета. Японские рыболовные суда, находящиеся в море, предупредили о риске падения обломков.

Агентство NHK пишет, что японские власти заявили протест Пхеньяну из-за испытаний ракеты, а при канцелярии премьер-министра Фумио Кисиды был создан кризисный штаб. Глава правительства Японии отметил, что с территории КНДР были выпущены два снаряда. Министерство обороны уже собирает данные о проведенном запуске.

Напомним, в конце сентября Северная Корея осуществила новый запуск гиперзвуковой баллистической ракеты, способной нести ядерные боеголовки. Запуск был осуществлен с восточного побережья КНДР в направлении моря.

Источники: Yonhap, NHK