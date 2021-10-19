Невідому ракету випробувала Північна Корея. Фото: ТАСС

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Випробування невідомого снаряда провела Північна Корея.

В Об'єднанім комітеті начальників штабів Збройних сил Південної Кореї відзначили, що був проведений запуск одної невідомої ракети. Згодом військові підтвердили, що недалеко від міста Сінпхо в провінції Хамген-Намдо, розташованого на узбережжі Японського моря, була запущена балістична ракета. Про це повідомляє агентство Yonhap.

Берегова охорона Японії також припустила, що була запущена балістична ракета. Японські рибальські судна, що знаходяться в морі, попередили про ризик падіння уламків.

Агентство NHK пише, що японська влада заявила протест Пхеньяну через випробування ракета, а при канцелярії прем'єр-міністра Фуміо Кісіди був створений кризовий штаб. Глава уряду Японії зазначив, що з території КНДР було випущено два снаряди. Міністерство оборони вже збирає дані про проведений запуск.

Нагадаємо, наприкінці вересня Північна Корея здійснила новий запуск гіперзвукової балістичної ракети, здатної нести ядерні боєголовки. Запуск був здійснений зі східного узбережжя КНДР в напрямку моря.

Джерела: Yonhap, NHK