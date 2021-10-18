«Слуги» хочуть виключити з фракції колегу, яка не підтримала закон про олігархів

Людмила Буймістер, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n161794-slugy-hochut-vykluchyty-z-frakciyi-kolegu-yaka-ne-pidtrymala-zakon-pro-oligarhiv.html

Ракурс

Народного депутата Людмилу Буймістер можуть виключити зі складу парламентської фракції «Слуга народу».

Рішення ініціювати відповідну процедуру було ухвалене сьогодні, 18 жовтня, на засіданні фракції «Слуга народу». Про це у своєму Telegram-каналі повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.

На засіданні фракції «Слуга народу» прийнято рішення ініціювати процедуру виключення Людмили Буймістер зі свого складу, — зазначила Палійчук.

Також Палійчук повідомила, що фракція вирішила під час засідання Верховної Ради завтра, 19 жовтня, працювати до вичерпання усіх питань порядку денного і ухвалити законопроекти щодо реформування банківської сфери та приведення статусу НАБУ у відповідність до вимог Конституції.

Крім того, 21 жовтня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, на якому розглянуть законопроекти щодо євроінтеграції.

23 вересня парламент зі скандалом ухвалив в цілому так званий закон про олігархів — «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)».

Буймістер стала єдиним депутатом зі «Слуги народу», яка проголосувала проти цього законопроекту. Згодом вона пояснила свою позицію побоюванням, що цей закон може призвести до диктатури, оскільки наділяє РНБО повноваженням контролювати інформаційну політику ЗМІ та встановлює економічний контроль.

Буймістер також зазначала, що ретельно вивчила досвід боротьби з олігархами у США, ЄС та Південній Кореї та підготувала правки до цього законопроекту, але їх при голосуванні не взяли до уваги.