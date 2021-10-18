Олександр Лукашенко, фото: «Пул Первого»

https://racurs.ua/ua/n161793-prezydenta-lukashenko-ne-isnuie-mzs-franciyi.html

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Франція не визнає Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

У зв’язку з цим посол країни у Білорусі Ніколя де Лакост так і не вручив самопроголошеному президенту Лукашенку вірчі грамоти. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому прес-службою МЗС Франції.

Відповідно із загальноєвропейською позицією про невизнання легітимності результатів президентських виборів серпня 2020 року, посол Франції справді не вручив вірчі грамоти пану Лукашенко. Копія грамот була передана міністру закордонних справ Білорусі згідно з дипломатичними правилами, — наголошують у дипломатичному відомстві.

Вірча грамота — документ, за допомогою якого здійснюється акредитація дипломатичного представника. Прибувши до країни призначення дипломатичний представник зобов’язаний для здійснення своїх функцій як можна швидше вручити вірчі грамоти главі цієї держави.

Лакост пропрацював послом Франції в Мінську менше року. За цей час він із Лукашенком так і не побачився, обмежившись передачею копій вірчих грамот міністру закордонних справ Білорусі Володимиру Макею 8 грудня 2020 року.

17 жовтня Лакост залишив Білорусь.

Цей від’їзд стався після одностороннього рішення білоруської влади про припинення дії акредитації, виданої йому 31 серпня 2020 року, в силу того що посол не вручив вірчі грамоти пану Лукашенко, — зазначають у МЗС Франції.

У дипломатичному відомстві зазначають, що тепер Лакост — «спеціальний посланник» Франції по Білорусі.

Франція буде і надалі підтримувати білоруський народ в сприянні сталому політичному рішенню білоруської кризи, — запевнили у відомстві.



У серпні 2020 року в Білорусі відбулися президентські вибори, переможцем яких було оголошено багаторічного президента країни Олександра Лукашенка. Офіційні результати спровокували масові акції протесту, учасники яких вважали вибори сфальсифікованими, а справжнім переможцем — опозиційного кандидата Світлану Тихановську.

Білоруські силовики жорстоко придушили протестні акції, у Білорусі зафіксовані численні випадки репресій проти опозиційно налаштованих громадян.