Суд заарештував бойовика, через якого в Горлівці заблокували представників ОБСЄ

Суд заарештував Андрія Косяка, фото: Луганська обласна прокуратура

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Сєвєродонецький міський суд Луганської області заарештував бойовика Андрія Косяка, який 13 жовтня був затриманий на лінії розмежування поблизу міста Золоте.

Бойовик тоді під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснював розвідку залишених позицій Збройних сил України, повідомляє Луганська обласна прокуратура.

Йому повідомлено про підозру в участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу).

За даними слідства, Косяк, мешканець тимчасово окупованого Алчевська, до лав бойовиків вступив у 2017 році.

Служив «оператором відділення протитанкової керованої ракети» в так званому «6-му окремому мотострілецькому козачому полку ім. М. Платова» і брав активну участь у здійсненні збройного супротиву силам АТО/ООС, зокрема здійснював спостереження за переміщенням підрозділів українських військових та передавав інформацію для координації і ведення бойових дій.

Завданням підрозділу було знищення підрозділів й військової техніки Збройних сил України, а також отримання військової переваги над супротивником", — зазначають у прокураторі.

Також встановлено, що з липня 2021 року він служить «офіцером-наглядачем Представництва Спеціального центру контролю та координації припинення вогню», що входить до складу так званої «народної міліції ЛНР».

Вимагаючи звільнити Косяка, бойовики у Горлівці фактично захопили в полон співробітників Моніторингової місії ОБСЄ, які перебували в одному з місцевих готелів.

Сьогодні, 18 жовтня, ЗМІ сепаратистів повідомили, що співробітникам ОБСЄ дозволили покинути готель у Горлівці.