Суд арестовал Андрея Косяка, фото: Луганская областная прокуратура

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Северодонецкий городской суд Луганской области арестовал боевика Андрея Косяка, который 13 октября был задержан на линии разграничения вблизи города Золотое.

Боевик тогда под прикрытием проведения работ по разминированию осуществлял разведку оставленных позиций Вооруженных сил Украины, сообщает Луганская областная прокуратура.

Ему сообщено о подозрении в участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса).

По данным следствия, Косяк, житель временно оккупированного Алчевска, в ряды боевиков вступил в 2017 году.

Служил «оператором отделения противотанковой управляемой ракеты» в так называемом «6-м отдельном мотострелковом казачьем полку им. М. Платова» и принимал активное участие в осуществлении вооруженного сопротивления силам АТО/ООС, в частности осуществлял наблюдение за перемещением подразделений украинских военных и передавал информацию для координации и ведения боевых действий.

Задачей подразделения было уничтожение подразделений и военной техники Вооруженных сил Украины, а также получение военного превосходства над противником, — отмечают в прокуратуре.

Также установлено, что с июля 2021 года он служит «офицером-надзирателем Представительства Специального центра контроля и координации прекращения огня», входящего в состав так называемой «народной милиции ЛНР».

Требуя освободить Косяка, боевики в Горловке фактически захватили в плен сотрудников Мониторинговой миссии ОБСЕ, которые находились в одном из местных отелей.

Сегодня, 18 октября, СМИ сепаратистов сообщили, что сотрудникам ОБСЕ позволили покинуть отель в Горловке.