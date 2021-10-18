В Кривом Роге нашли мертвым брата погибшего мэра, фото: Foursquare

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Ракурс

В Кривом Роге сегодня, 18 октября, нашли мертвым 46-летнего Андрея Павлова, брата погибшего 15 августа мэра города Константина Павлова.

Тело мужчины около 17.30 обнаружил в его квартире на улице Черняховского друг, сообщает местное издание «Первый городской» со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов, находящихся на месте происшествия.

Отмечается, что Андрея Павлова еще сегодня утром видели живым.

Об обнаружении в одной из квартир тела 46-летнего мужчины сообщает также пресс-служба полиции Днепропетровской области, не раскрывая личности умершего.

В полиции отмечают, что за день до этого умерший жаловался на проблемы со здоровьем. По предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет.

«Тело погибшего обнаружил знакомый, приехавший его навестить, — отмечается в сообщении. — Заявитель сообщил, что погибший утром позвонил ему и попросил привезти воды, поскольку со вчерашнего дня чувствовал себя плохо. Когда знакомый приехал, то мужчина уже был мертв».

На месте работают эксперты и следственно-оперативная группа. Впоследствии тело умершего направят на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить причину смерти.

Напомним, Константина Павлова 15 августа обнаружили мертвым на пороге его дома. Рядом с телом мужчины обнаружили ружье.

Источник: «Первый городской», полиция Днепропетровськой области