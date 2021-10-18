У Кривому Розі знайшли мертвим брата загиблого мера, фото: Foursquare

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Ракурс

У Кривому Розі сьогодні, 18 жовтня, знайшли мертвим 46-річного Андрія Павлова, брата загиблого 15 серпня мера міста Костянтина Павлова.

Тіло чоловіка близько 17.30 виявив у його квартирі на вулиці Черняховського друг, повідомляє місцеве видання «Первый городской» з посиланням на співробітників правоохоронних органів, які перебувають на місці події.

Зазначається, що Андрія Павлова ще сьогодні вранці бачили живим.

Про виявлення в одній з квартир тіла 46-річного чоловіка повідомляє також прес-служба поліції Дніпропетровської області, не розкриваючи особи померлого.

У поліції зазначають, що за день до цього померлий скаржився на проблеми зі здоров’ям.За попередньою інформацією, видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого немає.

Тіло загиблого виявив знайомий, який приїхав його провідати, — зазначається в повідомленні. — Заявник повідомив, що загиблий вранці зателефонував йому та попросив привезти води, оскільки з учорашнього дня почувався погано. Коли знайомий приїхав, то чоловік вже був мертвий.

Наразі на місці працюють експерти та слідчо-оперативна група. Згодом тіло померлого направлять на проведення судово-медичної експертизи, яка має встановити причину смерті.

Нагадаємо, Костянтина Павлова 15 серпня виявили мертвим на порозі його будинку. Поруч із тілом чоловіка виявили рушницю.

Джерело: «Первый городской», поліція Дніпропетровської області