Кількість загиблих з початку року військових назвали у ЗСУ

Війна на Донбасі продовжує забирати життя українських військових, фото: «Повернись живим»

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На Донбасі в ході бойових дій за період з 1 січня по 17 жовтня цього року загинули 55 українських військових.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на відповідь Управління зв’язків із громадськістю Збройних cил України (ЗСУ) на відповідний запит.

Зазначається, що з початку року в ході бойових дій на території Донецької та Луганської областей загинули 55 військовослужбовців ЗСУ, ще 217 отримали поранення (ушкодження).

Загалом за період з 14 квітня 2014 року по 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 тис. 719 українських військових, отримали поранення чи ушкодження — 10 тис. 368 військовослужбовців ЗСУ.

27 липня 2020 року набрала чинності домовленість про припинення вогню на Донбасі, проте з того часу зафіксовані численні випадки її порушення російсько-терористичними військами.

Нагадаємо, Кабмін нещодавно ухвалив рішення підвищити пенсії сім’ям загиблих військових.

Джерело: «Радіо Свобода»