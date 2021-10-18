Количество погибших с начала года военных назвали в ВСУ

Количество погибших с начала года военных назвали в ВСУhttps://racurs.ua/n161790-kolichestvo-pogibshih-s-nachala-goda-voennyh-nazvali-v-vsu.htmlРакурс
На Донбассе в ходе боевых действий за период с 1 января по 17 октября этого года погибли 55 украинских военных.
Об этом сообщает «Радіо Свобода» со ссылкой на ответ Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины (ВСУ) на соответствующий запрос.
Отмечается, что с начала года в ходе боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей погибли 55 военнослужащих ВСУ, еще 217 получили ранения (повреждения).
Всего за период с 14 апреля 2014 года по 17 октября 2021 года на территории Донецкой и Луганской областей погибли 2 тыс. 719 украинских военных, получили ранения или повреждения — 10 тыс. 368 военнослужащих ВСУ.
27 июля 2020 года вступило в силу соглашение о прекращении огня на Донбассе, однако с тех пор зафиксированы многочисленные случаи его нарушения российско-террористическими войсками.
Напомним, Кабмин недавно принял решение повысить пенсии семьям погибших военных.
Источник: «Радіо Свобода»