Количество погибших с начала года военных назвали в ВСУ

Война на Донбассе продолжает забирать жизни украинских военных, фото: «Повернись живим»

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Ракурс

На Донбассе в ходе боевых действий за период с 1 января по 17 октября этого года погибли 55 украинских военных.

Об этом сообщает «Радіо Свобода» со ссылкой на ответ Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины (ВСУ) на соответствующий запрос.

Отмечается, что с начала года в ходе боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей погибли 55 военнослужащих ВСУ, еще 217 получили ранения (повреждения).

Всего за период с 14 апреля 2014 года по 17 октября 2021 года на территории Донецкой и Луганской областей погибли 2 тыс. 719 украинских военных, получили ранения или повреждения — 10 тыс. 368 военнослужащих ВСУ.

27 июля 2020 года вступило в силу соглашение о прекращении огня на Донбассе, однако с тех пор зафиксированы многочисленные случаи его нарушения российско-террористическими войсками.

Напомним, Кабмин недавно принял решение повысить пенсии семьям погибших военных.

Источник: «Радіо Свобода»