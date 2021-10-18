Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Война на Донбассе продолжает забирать жизни украинских военных, фото: «Повернись живим»

Количество погибших с начала года военных назвали в ВСУ

18 окт 2021, 20:30
999

На Донбассе в ходе боевых действий за период с 1 января по 17 октября этого года погибли 55 украинских военных.

Об этом сообщает «Радіо Свобода» со ссылкой на ответ Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины (ВСУ) на соответствующий запрос.

Отмечается, что с начала года в ходе боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей погибли 55 военнослужащих ВСУ, еще 217 получили ранения (повреждения).

Всего за период с 14 апреля 2014 года по 17 октября 2021 года на территории Донецкой и Луганской областей погибли 2 тыс. 719 украинских военных, получили ранения или повреждения — 10 тыс. 368 военнослужащих ВСУ.

27 июля 2020 года вступило в силу соглашение о прекращении огня на Донбассе, однако с тех пор зафиксированы многочисленные случаи его нарушения российско-террористическими войсками.


Напомним, Кабмин недавно принял решение повысить пенсии семьям погибших военных.

Источник: «Радіо Свобода»


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров