19 октября отмечают Всеукраинский День ответственности человекаhttps://racurs.ua/n161789-19-oktyabrya-otmechaut-vseukrainskiy-den-otvetstvennosti-cheloveka.htmlРакурс
В Украине с 2021 года 19 октября ежегодно будут отмечать новый государственный праздник — Всеукраинский День ответственности человека. Символом Всеукраинского Дня ответственности человека является «Декларация ответственности человека», автор которой — выдающийся украинский, канадский, швейцарский экономист, общественный деятель, меценат, бывший член Римского клуба Богдан Гаврилишин.
Так что в этот день также чтят память Гаврилишина.
Праздник введен постановлением Верховной Рады № 5286 от 16 июля 2021 года по инициативе Фонда семьи Богдана Гаврилишина.
Созданный Гаврилишиным документ состоит из 15 пунктов, в которых отображены разные уровни ответственности членов общества.
«Все героические страницы истории Украины непосредственно связаны с ответственностью, которую проявляли украинцы в самые критические для существования государственности моменты для сохранения собственной идентичности, свободы и самостоятельности. Ответственность украинцев имела особенно сильные проявления во время Революции Достоинства и противостояния оккупации и вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации», — подчеркивается в пояснительной записке соответствующего постановления парламента.
Также 19 октября отмечают День фармацевта или День аптекаря (Pharmacy Technician Day). Этот праздник с 1991 года ежегодно приходится на третий вторник октября.
Православная церковь 19 октября чтит апостола Фому — одного из 12 апостолов Иисуса Христа.
Фома почитается всеми христианскими церквями и упоминается во всех четырех Евангелиях. Считается, что он проповедовал Евангелие в Азии, дойдя в 52 году до Южной Индии, и погиб мученической смертью.
В народе считалось, что с этого дня начинаются сильные ветры и бураны, возможны неожиданные снегопады.
Народные приметы:
- если на западе солнечный диск бледнее, чем обычно — скоро подует сильный западный ветер;
- если вечерняя заря ярко-красного цвета и держится очень долго — ожидается непогода;
- если вороны собираются в стаи — приближается непогода;
- если стоит ясная безветренная погода — вскоре похолодает.