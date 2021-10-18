С 2021 года 19 октября отмечают Всеукраинский День ответственности человека, фото: Профспілка працівників освіти і науки України

https://racurs.ua/n161789-19-oktyabrya-otmechaut-vseukrainskiy-den-otvetstvennosti-cheloveka.html

Ракурс

В Украине с 2021 года 19 октября ежегодно будут отмечать новый государственный праздник — Всеукраинский День ответственности человека. Символом Всеукраинского Дня ответственности человека является «Декларация ответственности человека», автор которой — выдающийся украинский, канадский, швейцарский экономист, общественный деятель, меценат, бывший член Римского клуба Богдан Гаврилишин.

Так что в этот день также чтят память Гаврилишина.

Праздник введен постановлением Верховной Рады № 5286 от 16 июля 2021 года по инициативе Фонда семьи Богдана Гаврилишина.

Созданный Гаврилишиным документ состоит из 15 пунктов, в которых отображены разные уровни ответственности членов общества.

«Все героические страницы истории Украины непосредственно связаны с ответственностью, которую проявляли украинцы в самые критические для существования государственности моменты для сохранения собственной идентичности, свободы и самостоятельности. Ответственность украинцев имела особенно сильные проявления во время Революции Достоинства и противостояния оккупации и вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации», — подчеркивается в пояснительной записке соответствующего постановления парламента.

Также 19 октября отмечают День фармацевта или День аптекаря (Pharmacy Technician Day). Этот праздник с 1991 года ежегодно приходится на третий вторник октября.

Православная церковь 19 октября чтит апостола Фому — одного из 12 апостолов Иисуса Христа.

Фома почитается всеми христианскими церквями и упоминается во всех четырех Евангелиях. Считается, что он проповедовал Евангелие в Азии, дойдя в 52 году до Южной Индии, и погиб мученической смертью.

В народе считалось, что с этого дня начинаются сильные ветры и бураны, возможны неожиданные снегопады.

Народные приметы: