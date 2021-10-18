З 2021 року відзначають Всеукраїнський День відповідальності людини, фото: 19 жовтня відзначають Всеукраїнський День відповідальності людини, фото: Профспілка працівників освіти і науки України

https://racurs.ua/ua/n161789-profspilka-pracivnykiv-osvity-i-nauky-ukrayiny.html

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В Україні з 2021 року 19 жовтня щороку відзначатимуть нове державне свято — Всеукраїнський День відповідальності людини. Символом Всеукраїнського Дня відповідальності людини є «Декларація відповідальності людини», автором якої є видатний український, канадський, швейцарський економіст, громадський діяч, меценат, колишній член Римського клубу Богдан Гаврилишин.

Тож цього дня також вшановується пам’ять Гаврилишина.

Свято запроваджене постановою Верховної Ради № 5286 від 16 липня 2021 року за ініціативи Фонду родини Богдана Гаврилишина.

Створений Гаврилишиним документ складається з 15 пунктів, в яких відображені різні рівні відповідальності членів суспільства.

Усі героїчні сторінки історії України безпосередньо пов’язані з відповідальністю, яку проявляли українці у найкритичніші для існування державності моменти для збереження власної ідентичності, свободи та самостійності. Відповідальність українців мала особливо сильні прояви під час Революції Гідності та протистояння окупації та збройній агресії з боку Російської Федерації, — наголошується в пояснювальній записці відповідної постанови парламенту.

Також 19 жовтня відзначають День фармацевта або День аптекаря (Pharmacy Technician Day). Це свято з 1991 року щороку припадає на третій вівторок жовтня.

Православна церква 19 жовтня вшановує апостола Фому — одного з 12 апостолів Ісуса Христа.

Хома вшановується усіма християнськими церквами і згадується в усіх чотирьох Євангеліях. Вважається, що він проповідував Євангеліє в Азії, дійшовши в 52 році до Південної Індії, і загинув мученицькою смертю.

У народі вважалося, що з цього дня починаються сильні вітри і бурани, можливі несподівані снігопади.

Народні прикмети: