Apple представляє новинки - MacBook і AirPods

https://racurs.ua/ua/n161781-apple-predstavlyaie-novynky-macbook-i-airpods-translyaciya.html

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Компанія Apple 18 жовтня проводить ще одну презентацію новинок. Цього разу «яблучники» готові розповісти про нові моделі ноутбука MacBook Pro.

Apple назвала презентацію Unleashed, її трансляція відбувається на офіційному каналі компанії.

Джерела в компанії повідомляли про презентацію оновлених версій MacBook Pro і Mac Mini, а також навушників AirPods третього покоління.

Торік в умовах карантину Apple провела дві суто онлайн-презентації. У вересні Apple продемонструвала та оголосила про вихід на ринок нових смартфонів (iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max) і оновленого смарт-годинника Apple Watch Series 7, iPad і iPad mini.