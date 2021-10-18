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Ракурс
СБУ провела антитерористичні навчання у прикордонних районах Вінниччини, фото: СБУ

Боротися з придністровськими терористами вчилася СБУ (ФОТО, ВІДЕО)

18 жов 2021, 19:38
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СБУ провела антитерористичні навчання у прикордонних районах Вінниччини.

За легендою навчань, «терористи» планували здійснити серію вибухів на об'єктах Дністровського гідротехнічного каскаду, після чого втекти на територію невизнаного Придністров’я. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що особливістю цих тренувань був максимально складні умови — пошук і нейтралізація одночасно декількох диверсійних груп поблизу кордону в нічний час.

Одну з «диверсійних» груп в ході навчань затримали поблизу їхньої схованки, під час спроби наблизитись до терористично уразливого об'єкту.

Інша група після невдалої спроби «замінування» об'єкту «захопила заручників» та висунула вимоги до керівництва держави.

У результаті проведених перемовин та спільних антитерористичних заходів, силовики відволікли увагу озброєних «диверсантів» та ліквідували їх. Усіх заручників було звільнено, — зазначається в повідомленні.

У тренуваннях були задіяні:

  • підрозділи регіональних управлінь СБУ;
  • підрозділи поліції;
  • підрозділи Нацгвардії;
  • підрозділи Держприкордонслужби;
  • представники органів влади і місцевого самоврядування.

СБУ провела антитерористичні навчання у прикордонних районах Вінниччини, фото: СБУ


Нагадаємо, нещодавно СБУ провела масштабні навчання на кордоні з РФ.

Джерело: Ракурс


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