СБУ провела антитерористичні навчання у прикордонних районах Вінниччини, фото: СБУ

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СБУ провела антитерористичні навчання у прикордонних районах Вінниччини.

За легендою навчань, «терористи» планували здійснити серію вибухів на об'єктах Дністровського гідротехнічного каскаду, після чого втекти на територію невизнаного Придністров’я. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що особливістю цих тренувань був максимально складні умови — пошук і нейтралізація одночасно декількох диверсійних груп поблизу кордону в нічний час.

Одну з «диверсійних» груп в ході навчань затримали поблизу їхньої схованки, під час спроби наблизитись до терористично уразливого об'єкту.

Інша група після невдалої спроби «замінування» об'єкту «захопила заручників» та висунула вимоги до керівництва держави.

У результаті проведених перемовин та спільних антитерористичних заходів, силовики відволікли увагу озброєних «диверсантів» та ліквідували їх. Усіх заручників було звільнено, — зазначається в повідомленні.

У тренуваннях були задіяні:

підрозділи регіональних управлінь СБУ;

підрозділи поліції;

підрозділи Нацгвардії;

підрозділи Держприкордонслужби;

представники органів влади і місцевого самоврядування.

Нагадаємо, нещодавно СБУ провела масштабні навчання на кордоні з РФ.