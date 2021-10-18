Ефективність комбінованих вакцин від COVID-19 перевірили учені

У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n161787-efektyvnist-kombinovanyh-vakcyn-vid-covid-19-pereviryly-ucheni.html

Ракурс

Люди, які отримали першу дозу векторної вакцини проти коронавірусу AstraZeneca, а як другу дозу — мРНК-вакцину, таку як Pfizer чи Moderna, мали менший ризик зараження порівняно з людьми, які отримали обидві дози лише вакцини AstraZeneca.

Це показано проведене у Швеції дослідниками з Університету Умео загальнонаціональне дослідження, повідомляє видання EurekAlert.

Отримати будь-яку із схвалених вакцин краще, ніж жодної вакцини, а дві дози кращі, ніж одна, — наголошують дослідники. — Однак наше дослідження показує більше зниження ризику для людей, які отримали вакцину з мРНК після того, як вони отримали першу дозу векторної вакцини, у порівнянні з людьми, які отримали векторну вакцину для обох доз.

Оскільки застосування векторної вакцини проти COVID-19 на основі AstraZeneca було припинено для людей віком до 65 років, всім людям у Швеції, які вже отримали першу дозу цієї вакцини, було рекомендовано як другу дозу мРНК-вакцину.

Протягом 2,5-місячного середнього періоду спостереження після другої дози дослідження показало на 67% менший ризик інфікування при комбінації AstraZeneca + Pfizer та на 79% менший ризик для AstraZeneca + Moderna, порівняно з невакцинованими особами. Для людей, які отримали дві дози вакцини AstraZeneca, зниження ризику становило 50%.

Ці оцінки ризику були отримані після врахування відмінностей щодо дати вакцинації, віку учасників, соціально-економічного стану та інших факторів ризику COVID-19.

Важливо, що оцінки ефективності стосуються інфекції з варіантом «Дельта», яка домінувала у підтверджених випадках протягом періоду спостереження. Частота небажаних тромбоемболічних явищ була дуже низькою для всіх варіантів вакцинації, — наголошується у статті.

В ході дослідження були проаналізовані дані щодо близько 700 тис. осіб.

Результати дослідження можуть мати вплив на стратегії вакцинації в різних країнах, — зазначають дослідники.

Джерело: EurekAlert