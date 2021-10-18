Нова COVID-вакцина успішно протестована. Фото: istock

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Нова вакцина від коронавірусу з’явилася у Франції — біотехнологічна компанія Valneva повідомила про позитивні результати третьої фази випробувань вакцини проти COVID-19.

Вакцина показала вищі рівні нейтралізувальних антитіл, ніж вакцина від виробника AstraZeneca. Про це повідомляє The Guardian.

Повідомляється, що вакцина VLA2001 спровокувала широкі Т-клітинні відповіді частини імунної системи, яка бере участь у довгостроковому імунітеті. У третьому етапі випробувань узяли участь 4 тис. 12 осіб від 18 років і старше з 26 дослідницьких центрів у Великій Британії.

Ми прагнемо якнайшвидше видати ліцензію на нашу диференційовану вакцину-кандидата і як і раніше вважаємо, що зможемо внести важливий внесок у глобальну боротьбу з пандемією COVID-19, — заявив генеральний директор Valneva Томас Лінгельбах.

Тепер виробник готується випробувати вакцину на дітях від п’яти до 12 років. Крім того, у компанії хочуть провести дослідження для оцінки ефективності VLA2001 для тих, хто потребує ревакцинації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російська вакцина від коронавірусу «Супутник V» могла бути створена за вкраденою формулою препарату AstraZeneca. Така інформація надійшла в британський уряд від спецслужб. Розвідка стверджує, що має докази крадіжки проекту вакцини іноземним агентом.

Джерело: The Guardian