Новая COVID-вакцина успешно протестирована. Фото: istock

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Ракурс

Новая вакцина от коронавируса появилась во Франции — биотехнологическая компания Valneva сообщила о положительных результатах третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19.

Вакцина показала более высокие уровни нейтрализующих антител, чем вакцина от производителя AstraZeneca. Об этом сообщает The Guardian.

Сообщается, что вакцина VLA2001 спровоцировала широкий Т-клеточный ответ в части иммунной системы, которая участвует в долгосрочном иммунитете. В третьем этапе испытаний приняли участие 4 тыс. 12 человек от 18 лет и старше из 26 исследовательских центров в Великобритании.

Мы стремимся как можно быстрее выдать лицензию на нашу дифференцированную вакцину-кандидата и по-прежнему считаем, что сможем внести важный вклад в глобальную борьбу с пандемией COVID-19, — заявил генеральный директор Valneva Томас Лингельбах.

Теперь производитель готовится испытать вакцину на детях от пяти до 12 лет. Кроме того, в компании хотят провести исследования для оценки эффективности VLA2001 для тех, кто нуждается в ревакцинации.

Напомним, ранее мы сообщали, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» могла быть создана по украденной формуле препарата AstraZeneca. Такая информация поступила в британское правительство от спецслужб. Разведка утверждает, что имеет доказательства кражи проекта вакцины иностранным агентом.

Источник: The Guardian