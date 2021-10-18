«Нафтогаз» ответил Путину - украинская ГТС надежнее российской

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Президент РФ Владимир Путин соврал о ненадежности украинской газотранспортной системы (ГТС).

Об этом 18 октября заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко. На брифинге по поводу подачи Киевом заявки на участие в сертификации газопровода «Северный поток-2» (СП-2) он отметил, что сейчас для Украины избыточная мощность ГТС — резерв устойчивости системы.

Для иллюстрации он привел ремонт одной из пяти выходных труб. При этом Витренко уточнил, что работы проводились без остановки транзита газа.

Россияне же используют ремонты и диагностику своей ГТС для давления на Европу. Их цель — ускорить запуск «Северного потока-2».

По мнению Витренко, украинская ГТС намного надежнее российской и «на это указывает официальная статистика».

Это просто оправдания Путина, поскольку он не может называть вещи своими именами, — заявил глава «Нафтогаза», комментируя недавние заявления Путина о том, что украинская труба «лопнет, потому что она не ремонтировалась много лет».

Путин умышленно не позволяет «Газпрому» наращивать прокачку газа через Украину, чтобы шантажировать Европу. Витренко добавил, что пропускная способность украинской ГТС позволяет прокачать из РФ в ЕС до 140 млрд куб. м газа.

В этом году на прокачку забронировано 40 млрд кубов не потому, что что-то случилось с украинской ГТС, а потому что Путин специально не хочет давать объемы газа в Европу, — резюмировал Витренко.

Таким образом президент РФ шантажирует Европу, чтобы ускорить ввод в эксплуатацию 100% мощностей обходного газопровода СП-2.