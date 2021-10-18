Украина подала заявку на участие в сертификации Nord Stream 2. Фото: liga.net

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НАК «Нафтогаз Украины» подал заявку на участие в сертификации оператора газопровода «Северный поток-2».

В «Нафтогазе» хотят доказать, что российский газопровод не может быть сертифицирован, поскольку не обеспечено его полное соответствие европейскому законодательству. Об этом 18 октября заявил председатель НАК Юрий Витренко на брифинге, который транслировался на странице «Нафтогаза» в Facebook.

«Нафтогаз» как национальная компания, которая возглавляет борьбу за энергетическую безопасность Украины отстаивает национальные интересы, подала заявку на участие в процессе сертификации оператора «Северного потока-2″ перед немецким регулятором — „Федеральным агентством немецких сетей“, — заявил он.

По словам Витренко, Украина заинтересована и имеет прямой интерес в том, чтобы энергорынок был конкурентным. И именно поэтому представители НАК показывают немецкому регулятору что сертификация Nord Stream 2 нанесет ущерб рынкам Германии, Словакии, Венгрии, Чехии, Австрии.

Вопрос не только в том, что Украина как транзитное государство страдает от того, что Россия использует газ как энергетическое оружие, и продолжает это делать. Мы подчеркиваем о том, что действительно есть огромные риски для Украины и для безопасности региона… Есть негативный экономический эффект на Украину и на весь регион, — считает Витренко.

Руководитель „Нафтогаза“ добавил, что в соответствии с европейским законодательством, оператор» Северного потока-2 «не может контролироваться «Газпромом». Также к газопроводу должен быть обеспечен доступ третьих сторон.

Витренко также отметил, что немецкий регулятор имеет время до 8 января 2022 года для сертификации газопровода. Он убежден, что орган «должен учитывать мнение Еврокомиссии». В то же время о сроках рассмотрения заявления «Нафтогаза» в Еврокомиссии глава компании сказать точно не может. Добавил, что похожий иск компании из Польши рассматривали месяц.

Напомним, Киев передал в Еврокомиссию специальный документ, который очерчивает основные риски от запуска газопровода «Северный поток-2». Украина считает, что может присоединиться к дискуссии по газовому вопросу на нескольких уровнях.