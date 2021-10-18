ДТП. Фото: Мотор

https://racurs.ua/n161774-strannoe-dtp-s-uchastiem-tesla-snyal-registrator-video.html

Ракурс

Tesla (Тесла), известный производитель авто, славится своими передовыми технологиями и умной системой автопилота.

Очередной ролик со странным ДТП с участием «Теслы» появился на YouTube-канале Wham Baam Teslacam, коллекционирующем видео с встроенных камер Tesla.

Tesla Model 3 передвигалась на автопилоте, когда грузовик решил внезапно перестроиться и зацепил корму электрокара. В результате тягач протолкал «Теслу» на 800 метров, пока его водитель наконец не заметил, что что-то не так.

Tesla ехала по правой полосе шоссе, когда вдруг грузовик слева решил перестроиться и задел заднюю часть электрокара. В результате столкновения Model 3 повернулась и застряла перед тягачом. Водитель «Теслы» взял управление в свои руки и сделал несколько попыток уехать, но из-за приличной скорости грузовика не смог этого сделать.

Осталось ждать, когда неладное заподозрит водитель грузовика, который не видел «Теслу» ни при перестроении, ни после, и даже не почувствовал удара. Лишь спустя 0,8 километра он обратил внимание на некоторое сопротивление спереди и остановил машину.

Мужчина за рулем электромобиля не пострадал, однако ему пришлось расстаться с Tesla на время ремонта, который занял несколько месяцев и обошелся в 20 тыс. дол. — в половину цены новой Model 3.

Напомним, ранее мы сообщали, что Tesla подала в суд на своего экс-клиента из Китая, который негативно отзывался о компании в соцсетях. Сумма иска составила 5,05 миллиона юаней (примерно 20 млн 884 тыс. грн).