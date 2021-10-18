ДТП. Фото: Мотор

https://racurs.ua/ua/n161774-nezvychayne-dtp-za-uchastu-tesla-znyav-reiestrator-video.html

Ракурс

Tesla (Тесла), відомий виробник авто, славиться своїми передовими технологіями та розумною системою автопілота.

Черговий ролик із незвичайною ДТП за участю «Тесли» з’явився на YouTube-каналі Wham Baam Teslacam, що колекціонує відео з вбудованих камер Tesla.

Tesla Model 3 пересувалася на автопілоті, коли вантажівка вирішила раптово перебудуватися й зачепила корму електрокара. Унаслідок цього тягач проштовхнув «Теслу» на 800 метрів, поки водій нарешті не помітив, що щось не так.

Tesla їхала по правій смузі шосе, коли раптом вантажівка зліва вирішила перебудуватися й зачепила задню частину електрокара. Через зіткнення Model 3 повернулась і застрягла перед тягачем. Водій «Тесли» взяв керування у свої руки і зробив кілька спроб виїхати, але через швидкість вантажівки не зміг цього зробити.

Залишилося чекати, коли щось запідозрить водій вантажівки, який не бачив «Теслу» ні під час перестроювання, ні після, і навіть не відчув удару. Лише через 0,8 кілометра він звернув увагу на деякий опір спереду й зупинив машину.

Чоловік за кермом електромобіля не постраждав, проте йому довелося забути про Tesla на час ремонту, який зайняв кілька місяців і обійшовся у 20 тис. дол. — у половину ціни нової Model 3.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Tesla подала в суд на свого екс-клієнта з Китаю, який негативно відгукувався про компанію в соцмережах. Сума позову склала 5,05 мільйона юанів (приблизно 20 млн 884 тис. грн).