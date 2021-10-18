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Ракурс
Росія закриває своє представництво у НАТО. Фото: Фокус

Росія закриває своє представництво у НАТО і бюро Альянсу в Москві

18 жов 2021, 15:34
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Росія призупиняє роботу свого постійного представництва при НАТО.

Також припиняє роботу військова місія зв’язку НАТО в Москві, акредитацію його співробітників відкличуть з 1 листопада. У столиці РФ закривають і інформаційного бюро Північноатлантичного альянсу, яке було засновано при посольстві Королівства Бельгії. Про це 18 жовтня заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає «Інтерфакс».

Міністр додав, що для контактів з Росією НАТО тепер слід звертатися до російського посла в Бельгії. Лавров зазначив, що міжнародний секретаріат НАТО вже повідомлений про такі заходи Росії.

Лавров пояснив, чому Кремль так невдоволений НАТО та чому довелося вдаватися до таких дій. Виявилося, що причина в тому, що 6 жовтня генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг прийняв рішення відкликати з 1 листопада акредитацію у восьми співробітників постпредства Росії при НАТО, а також скоротити з того ж числа загальну чисельність складу цього представництва при НАТО до 10 осіб, включаючи адміністративно-технічний персонал.


Нагадаємо, 18 жовтня прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що приєднання Києва до Північноатлантичного альянсу — найгірший сценарій для РФ. У Кремлі вважають, що це виходить за «червоні лінії» національних інтересів Росії.

Джерело: «Інтерфакс»

Джерело: Ракурс


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