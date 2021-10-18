Россия закрывает свое представительство в НАТО. Фото: Фокус

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Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО.

Также прекращает работу военная миссия связи НАТО в Москве, аккредитацию ее сотрудников отзовут с 1 ноября. В столице РФ закрывают и информационное бюро Североатлантического альянса, которое было учреждено при посольстве Королевства Бельгии. Об этом 18 октября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

Министр добавил, что для контактов с Россией НАТО теперь следует обращаться к российскому послу в Бельгии. Лавров отметил, что Международный секретариат НАТО уже уведомлен о таких мерах России.

Лавров объяснил, почему Кремль так недоволен НАТО и почему пришлось прибегать к таким действиям. Оказалось, что причина в том, что 6 октября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг принял решение отозвать с 1 ноября аккредитацию в восьми сотрудников постпредства России при НАТО, а также сократить из того же числа общую численность состава этого представительства при НАТО до 10 человек, включая административно-технический персонал.

Напомним, 18 октября пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что присоединение Киева к Североатлантическому альянсу — худший сценарий для РФ. В Кремле считают, что это выходит за «красные линии» национальных интересов России.

Источник: «Интерфакс»