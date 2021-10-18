Україна подала заявку на участь у сертифікації Nord Stream 2. Фото: liga.net

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НАК «Нафтогаз України» подав заявку на участь у сертифікації оператора газопроводу «Північний потік-2».

У «Нафтогазі» хочуть довести, що російський газогін не може бути сертифікований, оскільки не забезпечено його повну відповідність європейському законодавству. Про це 18 жовтня заявив голова НАК Юрій Вітренко на брифінгу, який транслювався на сторінці «Нафтогазу» в Facebook.

«Нафтогаз» як національна компанія, яка очолює боротьбу за енергетичну безпеку України відстоює національні інтереси, подала заявку на участь у процесі сертифікації оператора «Північного потоку-2» перед німецьким регулятором — «Федеральною агенцією німецьких мереж», — заявив він.

За словами Вітренка, Україна зацікавлена і має прямий інтерес в тому, щоб енергоринок був конкурентним. Й саме тому представники НАК показують німецькому регулятору що сертифікація Nord Stream 2 завдасть шкоди ринкам Німеччини, Словаччини, Угорщини, Чехії, Австрії.

Питання не лише в тому, що Україна як транзитна держава потерпає від того, що Росія використовує газ як енергетичну зброю, й продовжує це робити. Ми наголошуємо про те, що дійсно є величезні ризики для України й для безпеки регіону… Є негативний економічний ефект на Україну і на весь регіон, — вважає Вітренко.

Керівник «Нафтогазу» додав, що відповідно до європейського законодавства, оператор «Північного потоку-2» не може контролюватися «Газпромом». Також до газогону має бути забезпечений доступ третіх сторін.

Вітренко також зазначив, що німецький регулятор має час до 8 січня 2022 року для сертифікації газогону. Він переконаний, що орган «має враховувати думку Єврокомісії». Водночас про терміни розгляду заяви «Нафтогазу» до Єврокомісії глава компанії сказати точно не може. Додав, що схожий позов компанії з Польщі розглядали місяць.

Нагадаємо, Київ передав у Єврокомісію спеціальний документ, який окреслює основні ризики від запуску газогону «Північний потік-2». Україна вважає, що може долучитися до дискусії щодо газового питання на кількох рівнях.