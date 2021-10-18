Вітренко відповів Путіну - українська ГТС надійніша російської

https://racurs.ua/ua/n161777-naftogaz-vidpoviv-putinu-ukrayinska-gts-nadiynisha-rosiyskoyi.html

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Президент РФ Володимир Путін збрехав про ненадійність української газотранспортної системи (ГТС).

Про це 18 жовтня заявив голова «Нафтогазу» Юрій Вітренко. На брифінгу щодо подачі Києвом заявки на участь в сертифікації газогону «Північний потік-2» (ПП-2) він зазначив, що зараз для України надлишкова потужність ГТС — резерв стійкості системи.

Як приклад він навів ремонт однієї з п’яти вихідних труб. При цьому Вітренко уточнив, що роботи проводилися без зупинки транзиту газу.

Росіяни ж використовують ремонти і діагностику своєї ГТС для тиску на Європу. Їхня мета — прискорити запуск «Північного потоку-2».

На думку Вітренка, українська ГТС набагато надійніша російської і «на це вказує офіційна статистика».

Це просто виправдання Путіна, оскільки він не може називати речі своїми іменами, — заявив голова «Нафтогазу», коментуючи нещодавні заяви Путіна про те, що українська труба «лусне, бо вона не ремонтувалася багато років».

Путін умисно не дозволяє «Газпрому» нарощувати прокачування газу через Україну, щоб шантажувати Європу. Вітренко додав, що пропускна здатність української ГТС дозволяє прокачати з РФ в ЄС до 140 млрд кубометрів газу.

Цього року на прокачування заброньовано 40 млрд кубів не тому, що щось сталося з українською ГТС, а тому що Путін спеціально не хоче давати обсяги газу в Європу, — резюмував Вітренко.

У такий спосіб президент РФ шантажує Європу, аби прискорити введення в експлуатацію 100% потужностей обхідного газогону ПП-2.