Львів закрив нічні клуби і продовжив роботу центрів вакцинації

В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: medcenter.lviv.ua

https://racurs.ua/ua/n161776-lviv-zakryv-nichni-kluby-i-prodovjyv-robotu-centriv-vakcynaciyi.html

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У Львові посилять карантин, запроваджений у зв’язку з погіршенням ситуації з коронавірусною хворобою COVID-19.

Мер міста Андрій Садовий повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук за результатами засідання комісії з надзвичайних ситуацій.

Так, у місті заборонено працювати нічним клубам, а усі заклади харчування можуть працювати виключно до 23 години.

Маємо протокол для перевірки закладів, які здійснюють господарську діяльність, — заявив Садовий, опублікувавши відповідний документ. — Прошу усіх керівників взяти до уваги і дотримуватись цих правил.

Також через різке збільшення охочих щепитися продовжуються години роботи центрів для вакцинації.

Так, відзавтра, 19 жовтня, і до неділі, 24 жовтня, включно, у Львові центри вакцинації у Львові працюватимуть упродовж дня, щоб надати можливість охочим щепитися зробити це у зручний час. Вакцинуватися у будні дні можна і в поліклініках. Про це повідомляє прес-служба Львівської міськради.

У будні дні центри масової вакцинації функціонуватимуть з 10.00 до 14.00 та з 15.00 до 18.00. Зокрема:

Forum Lviv — вакцини Pfizer, AstraZeneca, Coronavac;

Victoria Gardens — вакцини Pfizer, AstraZeneca, Coronavac;

Епіцентр на Городоцькій — вакцина Pfizer;

Епіцентр на Б. Хмельницького — вакцина Pfizer;

Центр Довженка — вакцини Pfizer, AstraZeneca, Coronavac.

У вихідні центри масової вакцинації функціонуватимуть з 10.00 до 14.00 год та з 15.00 до 18.00. Зокрема:

Forum Lviv — вакцини Pfizer, AstraZeneca, Coronavac;

Victoria Gardens — вакцини Pfizer, AstraZeneca, Coronavac;

Центр Довженка — вакцини Pfizer, AstraZeneca, Coronavac;

Епіцентр на Городоцькій — вакцина Pfizer;

Епіцентр на Б. Хмельницького — вакцина Pfizer.

Центр вакцинації на Нижньому Шуварі працюватиме у п’ятницю із 15.00 до 18.30 (вакцина Pfizer) та у суботу з 10.00 до 15.00 год (вакцина Pfizer).

Вакцинуватися у будні дні можна і в поліклініках — з 9.00 до 18.00.