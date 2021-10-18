Львів закрив нічні клуби і продовжив роботу центрів вакцинації

Львів закрив нічні клуби і продовжив роботу центрів вакцинаціїhttps://racurs.ua/ua/n161776-lviv-zakryv-nichni-kluby-i-prodovjyv-robotu-centriv-vakcynaciyi.htmlРакурс
У Львові посилять карантин, запроваджений у зв’язку з погіршенням ситуації з коронавірусною хворобою COVID-19.
Мер міста Андрій Садовий повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук за результатами засідання комісії з надзвичайних ситуацій.
Так, у місті заборонено працювати нічним клубам, а усі заклади харчування можуть працювати виключно до 23 години.
Маємо протокол для перевірки закладів, які здійснюють господарську діяльність, — заявив Садовий, опублікувавши відповідний документ. — Прошу усіх керівників взяти до уваги і дотримуватись цих правил.
Також через різке збільшення охочих щепитися продовжуються години роботи центрів для вакцинації.
Так, відзавтра, 19 жовтня, і до неділі, 24 жовтня, включно, у Львові центри вакцинації у Львові працюватимуть упродовж дня, щоб надати можливість охочим щепитися зробити це у зручний час. Вакцинуватися у будні дні можна і в поліклініках. Про це повідомляє прес-служба Львівської міськради.
У будні дні центри масової вакцинації функціонуватимуть з 10.00 до 14.00 та з 15.00 до 18.00. Зокрема:
- Forum Lviv — вакцини Pfizer, AstraZeneca, Coronavac;
- Victoria Gardens — вакцини Pfizer, AstraZeneca, Coronavac;
- Епіцентр на Городоцькій — вакцина Pfizer;
- Епіцентр на Б. Хмельницького — вакцина Pfizer;
- Центр Довженка — вакцини Pfizer, AstraZeneca, Coronavac.
У вихідні центри масової вакцинації функціонуватимуть з 10.00 до 14.00 год та з 15.00 до 18.00. Зокрема:
- Forum Lviv — вакцини Pfizer, AstraZeneca, Coronavac;
- Victoria Gardens — вакцини Pfizer, AstraZeneca, Coronavac;
- Центр Довженка — вакцини Pfizer, AstraZeneca, Coronavac;
- Епіцентр на Городоцькій — вакцина Pfizer;
- Епіцентр на Б. Хмельницького — вакцина Pfizer.
Центр вакцинації на Нижньому Шуварі працюватиме у п’ятницю із 15.00 до 18.30 (вакцина Pfizer) та у суботу з 10.00 до 15.00 год (вакцина Pfizer).
Вакцинуватися у будні дні можна і в поліклініках — з 9.00 до 18.00.