Львов закрыл ночные клубы и продлил работу центров вакцинации

Львов закрыл ночные клубы и продлил работу центров вакцинацииhttps://racurs.ua/n161776-lvov-zakryl-nochnye-kluby-i-prodlil-rabotu-centrov-vakcinacii.htmlРакурс
Во Львове усилят карантин, введенный в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной болезнью COVID-19.
Мэр города Андрей Садовый сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук по результатам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Так, в городе запрещено работать ночным клубам, а все заведения общественного питания могут работать исключительно до 23-х часов.
Есть протокол для проверки заведений, осуществляющих хозяйственную деятельность, — заявил Садовый, опубликовав соответствующий документ. — Прошу всех руководителей принять во внимание и соблюдать эти правила.
Также из-за резкого увеличения желающих привиться продоливаются часы работы центров для вакцинации.
Так, с завтрашнего дня, 19 октября, и до воскресенья, 24 октября, включительно, во Львове центры вакцинации во Львове будут работать в течение дня, чтобы дать возможность желающим привиться сделать это в удобное время. Вакцинироваться в будние дни можно и в поликлиниках. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
Так, в будние дни центры массовой вакцинации функционировать с 10.00 до 14.00 и с 15.00 до 18.00. В частности:
- Forum Lviv — вакцины Pfizer, AstraZeneca, Coronavac;
- Victoria Gardens — вакцины Pfizer, AstraZeneca, Coronavac;
- Эпицентр на Городецкой — вакцина Pfizer;
- Эпицентр на Б. Хмельницкого — вакцина Pfizer;
- Центр Довженко — вакцины Pfizer, AstraZeneca, Coronavac.
В выходные центры массовой вакцинации будут функционировать с 10.00 до 14.00 и с 15.00 до 18.00. В частности:
- Forum Lviv — вакцины Pfizer, AstraZeneca, Coronavac;
- Victoria Gardens — вакцины Pfizer, AstraZeneca, Coronavac;
- Центр Довженко — вакцины Pfizer, AstraZeneca, Coronavac;
- Эпицентр на Городецкой — вакцина Pfizer;
- Эпицентр на Б. Хмельницкого — вакцина Pfizer.
Центр вакцинации на Нижнем Шуваре работать в пятницу с 15.00 до 18.30 (вакцина Pfizer) и в субботу с 10.00 до 15.00 (вакцина Pfizer).
Вакцинироваться в будние дни можно и в поликлиниках — с 9.00 до 18.00.