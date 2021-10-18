Львов закрыл ночные клубы и продлил работу центров вакцинации

В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: medcenter.lviv.ua

https://racurs.ua/n161776-lvov-zakryl-nochnye-kluby-i-prodlil-rabotu-centrov-vakcinacii.html

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Во Львове усилят карантин, введенный в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной болезнью COVID-19.

Мэр города Андрей Садовый сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук по результатам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Так, в городе запрещено работать ночным клубам, а все заведения общественного питания могут работать исключительно до 23-х часов.

Есть протокол для проверки заведений, осуществляющих хозяйственную деятельность, — заявил Садовый, опубликовав соответствующий документ. — Прошу всех руководителей принять во внимание и соблюдать эти правила.

Также из-за резкого увеличения желающих привиться продоливаются часы работы центров для вакцинации.

Так, с завтрашнего дня, 19 октября, и до воскресенья, 24 октября, включительно, во Львове центры вакцинации во Львове будут работать в течение дня, чтобы дать возможность желающим привиться сделать это в удобное время. Вакцинироваться в будние дни можно и в поликлиниках. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Так, в будние дни центры массовой вакцинации функционировать с 10.00 до 14.00 и с 15.00 до 18.00. В частности:

Forum Lviv — вакцины Pfizer, AstraZeneca, Coronavac;

Victoria Gardens — вакцины Pfizer, AstraZeneca, Coronavac;

Эпицентр на Городецкой — вакцина Pfizer;

Эпицентр на Б. Хмельницкого — вакцина Pfizer;

Центр Довженко — вакцины Pfizer, AstraZeneca, Coronavac.

В выходные центры массовой вакцинации будут функционировать с 10.00 до 14.00 и с 15.00 до 18.00. В частности:

Forum Lviv — вакцины Pfizer, AstraZeneca, Coronavac;

Victoria Gardens — вакцины Pfizer, AstraZeneca, Coronavac;

Центр Довженко — вакцины Pfizer, AstraZeneca, Coronavac;

Эпицентр на Городецкой — вакцина Pfizer;

Эпицентр на Б. Хмельницкого — вакцина Pfizer.

Центр вакцинации на Нижнем Шуваре работать в пятницу с 15.00 до 18.30 (вакцина Pfizer) и в субботу с 10.00 до 15.00 (вакцина Pfizer).

Вакцинироваться в будние дни можно и в поликлиниках — с 9.00 до 18.00.