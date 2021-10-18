Эффективность комбинированных вакцин от COVID-19 проверили ученые

В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Ракурс

Люди, которые получили первую дозу векторной вакцины против коронавируса AstraZeneca, а как вторую дозу — мРНК-вакцину, такую как Pfizer или Moderna, имели меньший риск заражения по сравнению с людьми, которые получили обе дозы только вакцины AstraZeneca.

Это показано проведенное в Швеции исследователями из Университета Умео общенациональное исследование, сообщает издание EurekAlert.

Получить любую из одобренных вакцин лучше, чем ни одной вакцины, а две дозы лучше, чем одна, — подчеркивают исследователи. — Однако наше исследование показывает большее снижение риска для людей, которые получили вакцину с мРНК после того, как они получили первую дозу векторной вакцины, по сравнению с людьми, которые получили векторную вакцину для обеих доз.

Поскольку применение векторной вакцины против COVID-19 на основе AstraZeneca было приостановлено для людей в возрасте до 65 лет, всем людям в Швеции, которые уже получили первую дозу этой вакцины, было рекомендовано как вторую дозу мРНК-вакцину.

В течение 2,5-месячного среднего периода наблюдения после второй дозы исследование показало на 67% меньший риск инфицирования при комбинации AstraZeneca + Pfizer и на 79% меньший риск для AstraZeneca + Moderna по сравнению с невакцинированными лицами. Для людей, которые получили две дозы вакцины AstraZeneca, снижение риска составило 50%.

Эти оценки риска были получены после учета различий по дате вакцинации, возрасту участников, социально-экономического положения и других факторов риска COVID-19.

Важно, что оценки эффективности касаются инфекции с вариантом «Дельта», которая доминировала в подтвержденных случаях в течение периода наблюдения. Частота нежелательных тромбоэмболических явлений была очень низкой для всех вариантов вакцинации, — подчеркивается в статье.

В ходе исследования были проанализированы данные по около 700 тыс. человек.

Результаты исследования могут иметь влияние на стратегии вакцинации в разных странах, — отмечают исследователи.

Источник: EurekAlert