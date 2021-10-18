В Украине снова потеплеет, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n161786-teplo-vozvraschaetsya-pogoda-v-ukraine-na-19-oktyabrya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 19 октября будет подвергаться влиянию более теплого атлантического воздуха, который постепенно с запада будет распространяться по территории страны, что приведет к росту температуры.

В ночь на 19 октября в большинстве областей, а днем также в восточной части страны — местами небольшой дождь. Об этом сообщает Gismeteo.

Температура воздуха ночью составит +1…+6°, днем — +8…+13°.

Погода в Киеве 18 октября будет облачной, без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до +3…+5°, днем — +9…+11°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода во Львове будет с дождем ночью, днем — без осадков, переменная облачность. Температура воздуха ночью составит +3…+5°, днем — +10…+12°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе будет без осадков, переменная облачность. Термометры ночью покажут +5…+7°, днем — +12…+14°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове будет с дождями днем и ночью. Ночью ожидается температура воздуха +3…+5°, днем — +10…+12°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 19 октября будет довольно неспокойной, в течение суток ожидаются возмущения.

Источник: Gismeteo